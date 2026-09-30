NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Gladstone Commercial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Gladstone Commercial-Papier an diesem Tag 18,63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gladstone Commercial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,677 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 12,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 677,40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32,26 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 608,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at