NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Gladstone Commercial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,14 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gladstone Commercial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,513 Gladstone Commercial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,07 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 13.01.2026 auf 11,26 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 62,07 USD entspricht einer negativen Performance von 37,93 Prozent.

Gladstone Commercial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 550,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at