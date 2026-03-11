Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Gladstone Commercial-Investment? 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gladstone Commercial-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,95 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 501,253 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 12,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 195,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 38,05 Prozent gesunken.

Gladstone Commercial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 599,83 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gladstone Commercial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gladstone Commercial Corp. 10,55 -0,38% Gladstone Commercial Corp.