NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gladstone Commercial-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,95 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 501,253 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 12,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 195,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 38,05 Prozent gesunken.

Gladstone Commercial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 599,83 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at