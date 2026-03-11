Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Lohnendes Gladstone Commercial-Investment?
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,95 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 501,253 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 12,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 195,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 38,05 Prozent gesunken.
Gladstone Commercial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 599,83 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.
Analysen zu Gladstone Commercial Corp.
