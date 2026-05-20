Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Performance im Blick
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Gladstone Commercial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 14,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,037 Gladstone Commercial-Papiere. Die gehaltenen Gladstone Commercial-Papiere wären am 19.05.2026 87,68 USD wert, da der Schlussstand 12,46 USD betrug. Mit einer Performance von -12,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 609,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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