NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Gladstone Commercial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 21,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gladstone Commercial-Papier investiert hätte, hätte er nun 47,630 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (12,87 USD), wäre das Investment nun 613,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,70 Prozent.

Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 623,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at