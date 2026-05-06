Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Frühe Investition
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Gladstone Commercial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 21,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gladstone Commercial-Papier investiert hätte, hätte er nun 47,630 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (12,87 USD), wäre das Investment nun 613,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,70 Prozent.
Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 623,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.
|
06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.05.26
|Ausblick: Gladstone Commercial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26