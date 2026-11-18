Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,80 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 438,596 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 9,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 245,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,54 Prozent.
Der Börsenwert von Gladstone Commercial belief sich jüngst auf 474,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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