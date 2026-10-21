Gladstone Commercial Aktie

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WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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Gladstone Commercial-Anlage 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Gladstone Commercial-Anteile betrug an diesem Tag 21,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 45,683 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 11,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 547,74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,23 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 578,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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