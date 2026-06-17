Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Rentabler Gladstone Commercial-Einstieg?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Gladstone Commercial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,204 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 12,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 853,29 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 14,67 Prozent.
Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 599,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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