NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Gladstone Commercial-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,204 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 12,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 853,29 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 14,67 Prozent.

Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 599,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at