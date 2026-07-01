NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gladstone Commercial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,58 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,429 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (12,30 USD), wäre das Investment nun 54,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,53 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Gladstone Commercial eine Börsenbewertung in Höhe von 604,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at