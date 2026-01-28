NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gladstone Commercial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Gladstone Commercial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Gladstone Commercial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 619,579 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 063,20 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 27.01.2026 auf 11,40 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,37 Prozent verkleinert.

Gladstone Commercial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 550,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at