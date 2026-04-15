Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Investment im Blick
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Gladstone Commercial-Anteile betrug an diesem Tag 16,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,024 Gladstone Commercial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (12,41 USD), wäre die Investition nun 744,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,51 Prozent verringert.
Gladstone Commercial wurde am Markt mit 596,24 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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