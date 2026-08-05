NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 568,182 Gladstone Commercial-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 12,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 136,36 USD wert. Mit einer Performance von -28,64 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Gladstone Commercial-Wert an der Börse wurde auf 607,83 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at