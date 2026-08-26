Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Frühes Investment
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,16 USD. Bei einem Gladstone Commercial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 451,264 Gladstone Commercial-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Gladstone Commercial-Papiers auf 13,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 920,58 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,79 Prozent abgenommen.
Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 641,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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