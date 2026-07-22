Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Lohnender Gladstone Commercial-Einstieg?
|
22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: Wäre eine Anlage in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 3 Jahren wurde die Gladstone Commercial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,564 Gladstone Commercial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,24 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 21.07.2026 auf 13,12 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,76 Prozent.
Gladstone Commercial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 635,18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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