NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: Wäre eine Anlage in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Gladstone Commercial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,564 Gladstone Commercial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,24 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 21.07.2026 auf 13,12 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,76 Prozent.

Gladstone Commercial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 635,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at