NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: Wäre eine Investition in Gladstone Commercial von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Gladstone Commercial-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gladstone Commercial-Aktie investiert, befänden sich nun 76,923 Gladstone Commercial-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 006,92 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 006,92 USD entspricht einer Performance von +0,69 Prozent.

Gladstone Commercial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 639,41 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at