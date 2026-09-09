Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Performance im Blick
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Gladstone Commercial-Aktie: Wäre eine Investition in Gladstone Commercial von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Gladstone Commercial-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gladstone Commercial-Aktie investiert, befänden sich nun 76,923 Gladstone Commercial-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 006,92 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 006,92 USD entspricht einer Performance von +0,69 Prozent.
Gladstone Commercial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 639,41 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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