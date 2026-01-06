NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,242 Great Southern Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Aktien wären am 05.01.2026 138,92 USD wert, da der Schlussstand 61,96 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,92 Prozent angewachsen.

Great Southern Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 684,85 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at