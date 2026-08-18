Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Profitables Great Southern Bancorp-Investment?
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 247,280 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 19 878,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +98,79 Prozent.
Great Southern Bancorp wurde am Markt mit 889,90 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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