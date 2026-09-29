NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Great Southern Bancorp-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 208,681 Great Southern Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 77,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 275,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,75 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Great Southern Bancorp einen Börsenwert von 858,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at