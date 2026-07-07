NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Great Southern Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Great Southern Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 51,38 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 194,628 Great Southern Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 15 264,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,43 USD belief. Mit einer Performance von +52,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Great Southern Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 859,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at