Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Frühes Investment
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Great Southern Bancorp-Anteile bei 51,48 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,425 Great Southern Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie auf 78,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 520,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,04 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 859,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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