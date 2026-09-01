Great Southern Bancorp Aktie

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WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

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Frühes Investment 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Great Southern Bancorp-Anteile bei 51,48 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,425 Great Southern Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie auf 78,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 520,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,04 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 859,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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