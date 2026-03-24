NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Great Southern Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Great Southern Bancorp-Aktie an diesem Tag 54,97 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Great Southern Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 181,917 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Papiere wären am 23.03.2026 11 384,39 USD wert, da der Schlussstand 62,58 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,84 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Great Southern Bancorp zuletzt 685,42 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at