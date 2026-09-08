Great Southern Bancorp Aktie

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WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

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Profitabler Great Southern Bancorp-Einstieg? 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien verdienen können.

Das Great Southern Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Great Southern Bancorp-Papier bei 52,66 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 189,897 Great Southern Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 237,37 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 04.09.2026 auf 80,24 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 15 237,37 USD, was einer positiven Performance von 52,37 Prozent entspricht.

Am Markt war Great Southern Bancorp jüngst 874,34 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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