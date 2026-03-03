NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Great Southern Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Great Southern Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,00 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 256,410 Great Southern Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 16 105,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,81 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 16 105,13 USD, was einer positiven Performance von 61,05 Prozent entspricht.

Great Southern Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 698,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at