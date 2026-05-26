Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Lohnende Great Southern Bancorp-Anlage?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,12 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Great Southern Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255,624 Great Southern Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 70,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 131,39 USD wert. Damit wäre die Investition 81,31 Prozent mehr wert.
Great Southern Bancorp war somit zuletzt am Markt 771,86 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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