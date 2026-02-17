NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Great Southern Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Great Southern Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,97 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,696 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 64,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,76 Prozent angewachsen.

Great Southern Bancorp war somit zuletzt am Markt 715,99 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at