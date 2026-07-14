NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Great Southern Bancorp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Great Southern Bancorp-Aktie bei 51,52 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 1,941 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,52 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 13.07.2026 auf 77,55 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,52 Prozent angezogen.

Great Southern Bancorp war somit zuletzt am Markt 850,65 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at