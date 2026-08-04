NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Great Southern Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Great Southern Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,36 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,806 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie auf 81,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,97 USD wert. Damit wäre die Investition 46,97 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Great Southern Bancorp zuletzt 875,97 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at