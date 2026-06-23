Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Lukrative Great Southern Bancorp-Anlage?
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,07 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,627 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 74,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,53 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 96,53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 806,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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