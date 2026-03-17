Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Investmentbeispiel
|
17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 17.03.2023 wurden Great Southern Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,07 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 19,205 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 177,84 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 16.03.2026 auf 61,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,78 Prozent gesteigert.
Der Great Southern Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 674,77 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!