NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 17.03.2023 wurden Great Southern Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,07 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 19,205 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 177,84 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 16.03.2026 auf 61,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,78 Prozent gesteigert.

Der Great Southern Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 674,77 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at