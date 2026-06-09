NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Great Southern Bancorp-Aktie an diesem Tag 54,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,382 Anteile im Depot. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Papiere wären am 08.06.2026 1 352,02 USD wert, da der Schlussstand 73,55 USD betrug. Mit einer Performance von +35,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 800,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at