Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Rentable Great Southern Bancorp-Investition?
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22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Great Southern Bancorp-Papier an diesem Tag 62,87 USD wert. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,906 Great Southern Bancorp-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 249,40 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 21.09.2026 auf 78,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,94 Prozent.
Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 859,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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