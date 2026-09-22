Great Southern Bancorp Aktie

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WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

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Rentable Great Southern Bancorp-Investition? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Great Southern Bancorp-Papier an diesem Tag 62,87 USD wert. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,906 Great Southern Bancorp-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 249,40 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 21.09.2026 auf 78,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,94 Prozent.

Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 859,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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