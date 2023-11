NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Great Southern Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Great Southern Bancorp-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Great Southern Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 54,60 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 18,315 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2023 951,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,94 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,87 Prozent verringert.

Great Southern Bancorp wurde am Markt mit 624,88 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at