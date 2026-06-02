NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Grupo Financiero Galicia-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Grupo Financiero Galicia-Aktie an diesem Tag 28,78 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 34,746 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.06.2026 1 777,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,16 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 77,76 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at