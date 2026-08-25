Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Rentable Grupo Financiero Galicia-Investition?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,79 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hat, hat nun 32,478 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 411,17 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 24.08.2026 auf 43,45 USD belief. Das entspricht einem Plus von 41,12 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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