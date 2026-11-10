Grupo Financiero Galicia Aktie

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WKN: 940699 / ISIN: US3999091008

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Grupo Financiero Galicia-Anlage 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers betrug an diesem Tag 12,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,237 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (30,40 USD), wäre das Investment nun 250,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150,41 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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