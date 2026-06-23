NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 23.06.2021 wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,58 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104,384 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 53,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 566,81 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 456,68 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at