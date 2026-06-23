Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Lukrative Grupo Financiero Galicia-Anlage?
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 23.06.2021 wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,58 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104,384 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 53,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 566,81 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 456,68 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18.06.26
|Optimismus in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
17.06.26
|Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|45,40
|-2,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.