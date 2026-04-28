Grupo Financiero Galicia Aktie

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WKN: 940699 / ISIN: US3999091008

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Langfristige Anlage 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Grupo Financiero Galicia eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.04.2021 wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag bei 7,79 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 283,697 Grupo Financiero Galicia-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 55 288,83 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 27.04.2026 auf 43,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +452,89 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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