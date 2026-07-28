NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grupo Financiero Galicia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Grupo Financiero Galicia-Aktie an diesem Tag bei 29,56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,383 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 169,15 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 27.07.2026 auf 50,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69,15 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at