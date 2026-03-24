NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grupo Financiero Galicia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Grupo Financiero Galicia-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,65 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,390 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 426,76 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 23.03.2026 auf 45,45 USD belief. Damit wäre die Investition 326,76 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at