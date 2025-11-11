NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 11.11.2020 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag bei 8,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,048 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 673,49 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 10.11.2025 auf 55,90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +573,49 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at