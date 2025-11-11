Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Lukratives Grupo Financiero Galicia-Investment?
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 11.11.2020 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag bei 8,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,048 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 673,49 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 10.11.2025 auf 55,90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +573,49 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!