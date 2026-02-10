NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Grupo Financiero Galicia-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,90 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investierten, hätten nun 3,584 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (50,00 USD), wäre die Investition nun 179,21 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 79,21 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at