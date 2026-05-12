NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Grupo Financiero Galicia-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Grupo Financiero Galicia-Anteile bei 61,66 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investierten, hätten nun 16,218 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 43,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 706,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29,39 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at