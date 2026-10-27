Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Grupo Financiero Galicia-Investition im Blick
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Grupo Financiero Galicia-Papier bei 49,14 USD. Bei einem Grupo Financiero Galicia-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,350 Grupo Financiero Galicia-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 719,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,35 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 719,37 USD entspricht einer negativen Performance von 28,06 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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