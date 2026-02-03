NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren verdient

Am 03.02.2021 wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 285,347 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 53,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69 305,91 USD wert. Mit einer Performance von +593,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at