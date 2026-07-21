Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Langfristige Anlage
|
21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Grupo Financiero Galicia-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Grupo Financiero Galicia-Aktie an diesem Tag bei 8,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 193,317 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Aktie auf 49,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59 606,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 496,06 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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