Grupo Financiero Galicia Aktie

Grupo Financiero Galicia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940699 / ISIN: US3999091008

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Lohnendes Grupo Financiero Galicia-Investment? 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Grupo Financiero Galicia-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 185,117 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 48,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 893,00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 11,07 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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