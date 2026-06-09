Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Lohnendes Grupo Financiero Galicia-Investment?
|
09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Grupo Financiero Galicia-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 185,117 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 48,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 893,00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 11,07 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!