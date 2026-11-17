Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Lohnender Grupo Financiero Galicia-Einstieg?
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Grupo Financiero Galicia-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,965 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 986,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,40 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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