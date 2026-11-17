Investoren, die vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Grupo Financiero Galicia-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,965 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 986,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,40 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at