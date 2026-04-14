NASDAQ Composite Index-Wert Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,628 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Aktie auf 48,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,52 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,48 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at