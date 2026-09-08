NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hancock-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 44,16 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,264 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 71,74 Prozent vermehrt.

Alle Hancock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at