Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Lohnende Hancock-Anlage?
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Hancock-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,648 Hancock-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 124,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hancock belief sich zuletzt auf 6,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!