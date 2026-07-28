NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hancock-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Hancock-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,648 Hancock-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 124,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hancock belief sich zuletzt auf 6,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at